وكالة الطاقة الدولية: هجوم جدة... تذكير بمخاطر أمن الطاقة

اعتبرت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الذي استهدف منشأة نفطية في مدينة جدة السعودية تذكير بضرورة توخي اليقظة حيال المخاطر التي تهدد أمن الطاقة.

وقالت الوكالة إن أسواق النفط العالمية مازالت تتلقى إمدادات جيدة بعد هجوم على منشآت نفطية سعودية شنته جماعة الحوثي اليمنية أمس الاثنين، بحسب "رويترز".

واندلع حريق نشب في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة، نتيجة تعرضه لهجوم بقذيفة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مصدر أن:" فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر".

وفي وقت لاحق، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في حربها باليمن أنه "ثبت تورط الميليشيات الحوثية الإرهابية في الاعتداء على محطة توزيع لأرامكو".

وقال إن الأدلة أثبتت تورط النظام الإيراني في هجمات "الحوثيين الإرهابية" على المنشآت النفطية.

وأضاف التحالف:" إيران زودت الميليشيات الحوثية بأسلحة نوعية من طراز كروز ومسيرات مفخخة. نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية".