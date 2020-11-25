لافروف: نتخذ الإجراءات اللازمة لعودة الطلاب العراقيين إلى التعليم الكامل في الجامعات الروسية

تتخذ موسكو خطوات لضمان عودة الطلاب الأجانب، بمن فيهم ما يقرب من 4000 عراقي، إلى التعليم الكامل في الجامعات الروسية في أقرب وقت ممكن.

أعلن ذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، عقب محادثاته مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

قال لافروف "تحدثنا اليوم عن حقيقة أن ما يقرب من 4 آلاف طالب عراقي يدرسون في روسيا، عن بعد، في سياق الإجراءات التي نتخذها للتغلب على عواقب الإصابة بفيروس كورونا".

يذكر وأنه، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، قال وزير العلوم والتعليم العالي في الاتحاد الروسي فاليري فالكوف في اجتماع لمجلس رؤساء الاتحاد الروسي إن الجامعات الروسية غير مستعدة حاليًا لقبول الطلاب الأجانب بسبب الوضع الوبائي.