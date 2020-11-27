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    عناصر الشرطة اليمنية الحوثية في الحديدة، اليمن 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    اليمن... تجدد المواجهات والقصف بين القوات المشتركة و"أنصار الله" في الحديدة

    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
    العالم العربي
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    تجددت المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله"، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

    القاهرة - سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، بأن "الحوثيين نفذوا محاولة اختراق للخطوط الأمامية في منطقة كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة، اندلعت على إثرها مواجهات استمرت ما يقارب الساعة".

    الجيش اليمني، جنوب اليمن 31 أغسطس 2019
    © REUTERS / Ali Owidha
    الجيش اليمني: 21 قتيلا وجريحا من "أنصار الله" وتدمير مخزن أسلحة في قصف غربي مأرب
    وأكد "تمكن القوات المشتركة من حسم المواجهات، وتكبيد الحوثيين خسائر كبيرة".

    وأشار إلى "أن اشتباكات أخرى دارت بين القوات المشتركة والحوثيين في مديرية التُحيتا جنوبي الحديدة، عقب محاولة تسلل للجماعة صوب منطقة الفَازة التابعة للمديرية، عبر خط زَبيد (جنوب شرقي الحديدة)، انتهت بتراجع العناصر المتسللة".

    في سياق متصل، اتهمت القوات المشتركة، جماعة "أنصار الله" بـ"إصابة طفلة تدعى إيمان عبدالله محمد، بالرصاص في رقبتها أثناء رعيها الأغنام في قرية دخنان بمديرية الدُريهِمي جنوبي الحديدة، نقلت على اثرها إلى مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) لخطورة حالتها.

    إلى ذلك، قالت ألوية العمالقة إن "الحوثيين شنوا قصفاً بمختلف الأسلحة منها قذائف الهاون الثقيل عيار 120 ملم وقذائف بي 10، على الأحياء والقرى السكنية في مركز مديرية التُحيتا ومنطقة الجَبلية التابعة للمديرية، بالتزامن مع استهداف مكثف بالعيارات الرشاشة والقناصة".

    وأضافت أن "القصف تزامن مع تحليق 3 طائرات استطلاع للحوثيين في أجواء مديرية التُحيتا، اثنتان منها في سماء مركز مدينة التُحيتا، فيما حلقت الثالثة بأجواء منطقة الجَبلية".

    والأحد، أعلنت القوات المشتركة مقتل وإصابة عناصر من الحوثيين أثناء صد محاولة تقدم للجماعة باتجاه تباب ومزارع قريبة من خطوط التماس جنوب وجنوب شرقي مدينة التُحيتا جنوبي الحديدة.

    من جهة ثانية، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن قوات التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة "نفذت 378 خرقاً (للهدنة الأممية المعلنة في محافظة الحديدة – 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018م) خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الدُريهِمي".

    وبيّن أن "من بين الخروقات، 318 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة، و33 خرقاً بقصف مدفعي، و3 غارات لطيران تجسسي مقاتل على منطقة الفَازة في مديرية التُحيتا، وتحليق طائرات حربية وتجسسية على عدد من المديريات".

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