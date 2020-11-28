السيسي يتوجه إلى جنوب السودان لأول مرة

يسافر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى مدينة جوبا في جنوب السودان لأول مرة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوري المصرية في بيان أن "زيارة السيسي إلى جنوب السودان تعد الأولى من نوعها، وستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية مع الرئيس سيلفا كير".

وتابع أن "القمة ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في إطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما".

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه "من المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك".

يشار إلى أن رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، زار مصر 3 مرات، الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014 على رأس وفد رفيع المستوى يضم مجموعة من الوزراء، واستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الوفد بمقر الرئاسة، وأكد وقتها على استمرار مصر في تقديم مساعداتها إلى أشقائها في جنوب السودان، ومن جانبه أكد الرئيس سيلفا كير وقتها أن هذه الزيارة بمثابة رسالة قوية تعكس عمق العلاقات بينهما.

وفى يناير/ كانون الثاني 2017، زار سيلفا كير مصر، وبحث مع الرئيس المصري وقتها سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان، كما بحثا عملية السلام فى جنوب السودان وأهمية الالتزام باتفاق التسوية السلمية الموقع فى أغسطس/ آب 2015، باعتباره الآلية الأساسية لاستعادة السلم والاستقرار والرخاء لأهلنا فى جنوب السودان.

وكانت زيارة سيلفا كير الثالة لمصر فى يناير 2019، والتي كانت بمثابة زيارة رئيس لبلده الثاني، إذ أعرب سيلفا كير عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.