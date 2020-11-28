وزير الصحة الأردني يكشف موقفه من استقدام أطباء أجانب لمواجهة كورونا

كشف وزير الصحة الأردني، عن موقفه من استقدام أطباء من جنسيات أخرى للمساهمة في التصدي لتفشي جائحة كورونا في المملكة.

جاء ذلك خلال زيارة للوزير نذير عبيدات لمحافظة الكرك جنوبي البلاد، تفقد خلالها عدد من المراكز الصحية، وفق موقع "رؤيا" الإخباري الأردني.

وأكد عبيدات أن الوزارة ستعمل على تحسين الخدمة الطبية وزيادة الكوادر الطبية في المنطقة.

وشدد الوزير على أن الأردن "يمتلك كفاءات وليس من الممكن اللجوء لإحضار أطباء من جنسيات أخرى".

واستمع وزير الصحة من مسؤولين حكوميين إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الطبي على وجه العموم لا سيما مع جائحة كورونا.

وقد افتتح ملك الأردن الثلاثاء الماضي، أول مستشفى ميداني مخصص لمصابي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة الأردنية 56 وفاة و3108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2626 وفاة و210709 إصابات.