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    العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز

    وزير النفط العراقي يتوقع ارتفاع أسعار البترول في 2021

    © AP Photo / Nabil al-Jourani
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    قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاين، إنه يتوقع ارتفاعا في أسعار البترول في الأسواق العالمية في مطلع العام المقبل 2021.

    وتوقع في تصريحات لصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية أن "يصل سعر البرميل 50 دولارا مطلع 2021 وسط مؤشرات على تعاف بسيط بالطلب العالمي بعد عمليات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا".

    حقل نفطي
    © Sputnik . Sergey Subbotin
    العراق ينفي تقريرا حول اعتراضه على تمديد خفض إنتاج النفط ويؤكد التزامه بقرارات "أوبك+"
    كما أكد  الوزير العراقي "سعي العراق لإبرام اول صفقة بيع بالدفع المسبق بحدود 48 مليون برميل للنفط الخام بالأسواق العالمية"، بحسب قوله.

    وشدد عبد الجبار أن العراق لم يطلب من "أوبك" الاستثناء من قرار تقليص الإنتاج، خوفا من حدوث تراجع جديد في سعر البرميل بالاسواق العالمية، مؤكدا أن اتفاق خفض الانتاج الذي تم إقراره من قبل الدول المنتجة للنفط (أوبك +) يحقق هدف إعادة الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية”.

    وتابع موضحا أن "نتائج الاتفاق كانت إيجابية ومؤثرة نسبيا برغم تداعيات جائحة كورونا في اقتصاديات البلدان المنتجة والصناعية، وحرص الاعضاء في اوبك على الالتزام بمحددات خفض الانتاج يسهم بشكل كبير في ارتفاع الاسعار إلى مستويات معينة".

    وارتفع النفط الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار قريبا من 49 دولارا للبرميل، بفضل الآمال في أن يؤدي التوصل إلى لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد إلى زيادة الطلب.

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    الكلمات الدلالية:
    أسعار النفط, أوبك, العراق
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