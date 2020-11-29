.الأمطار الغزيرة تغرق المساجد والمدارس والشوارع في الكويت... صور وفيديو

وقال مصدر تربوي لصحيفة "الراي" الكويتية، قائلا: "إن هذه الأمطار كشفت الحالة المتردية لأسطح المدارس التي تحتاج إلى صيانة ومعالجة سبق وأن تم المطالبة بها في فصل الصيف دون استجابة".
#الأمطار تشخص مواقع الخرير في #المدارس.. أسطحها بحاجة إلى صيانة عاجلةhttps://t.co/IQXhnpB1Sp pic.twitter.com/k5ic0sLOMh
— الراي (@AlraiMediaGroup) November 29, 2020
وأضاف المصدر: "إن وزارة التربية أصدرت أوامر لإدارات المدارس المتضررة باستئناف الدوام المدرسي من البيوت بدلا من المدارس التي كان يقتصر الحضور فيها على الإدارة والمعلمين دون الطلاب بسبب جائحة كورونا".
#الإطفاء: إنقاذ 83 شخصا حجزتهم مياه #الأمطار في مركباتهم.. ومجموع البلاغات الواردة تجاوز الـ 170https://t.co/3vor1OBYZv pic.twitter.com/jfakCJxgUW
— الراي (@AlraiMediaGroup) November 29, 2020
ووثق عدد من الحسابات الإخبارية لمخلفات الأمطار، مساء أمس، حيث ارتفع مستوى المياه في بعض الشوارع، الأمر الذي دفع الجهات الرسمية للمطالبة بالتزام المنازل والابتعاد عن تجمعات المياه تجنبا للأضرار.
#مسجد الوقيان في #الجهراء
يغرق بسبب الامطار الغزيرة #امطار_الكويت#وزارة_الأشغال#وزارة_الأوقاف pic.twitter.com/K9oZaguj0W
— الحرير News (@ALHRERNEWS) November 28, 2020
وانتقدت شريحة واسعة من المواطنين استعدادات وزارة الأشغال لموسم الأمطار، التي اعتبروها غير كافية وغير ملائمة، بالرغم من التحذيرات السابقة للاستعداد لهذا الموسم تجنبا لتكرار أزمة 2018 التي تسببت بخسائر بشرية ومادية.
#وزاره_الاشغال
-وزيره الأشفال رنا الفارس
-وضع خطه عمل عاجله وشرحها للاعلام
-تقرير مفصل بالاضرار الماديه وبالانشائيه والمعنويه
-نزول ميداني لكل فرق الاشغال في الشوارع والطرق والمناطق pic.twitter.com/FkDv0oVZtH
— عبدالعزيز سلطان (@Abdulaz14391096) November 29, 2020
وقالت الإطفاء إن جميع البلاغات التي تم التعامل معها لم يسفر عنها وقوع اي إصابات بشرية، فيما ناشدت ادارة العلاقات العامة والاعلام المواطنين والمقيمين اتباع إرشادات السلامة المتزامنة مع حالة عدم الاستقرار الجوية.
وما زالت الكويت تشهد أجواء غير مستقرة وسط توقعات بتحسنها خلال ساعات مساء اليوم وغد، فيما توقع خبراء الأرصاد الجوية بدء موجة أمطار جديدة، يوم الثلاثاء القادم، تستمر ليومين.
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