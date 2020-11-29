الخارجية الإسرائيلية تنشر صورة نادرة لأم كلثوم مع فرقة يهودية

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، صورة نادرة لكوكب الشرق أم كلثوم، في العاصمة العراقية، بغداد.

وذكرت الوزارة الإسرائيلية في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أن صورة كوكب الشرق "أم كلثوم"، تعود للعام 1929، في بغداد.

صورة نادرة من زيارة كوكب الشرق أم كلثوم للعاصمة العراقية بغداد وعرضها الموسيقي مع فرقة يهودية عام 1929



(حقوق التصوير: ميريام عوفيد، متحف يهود بابل) pic.twitter.com/TH4SlA7R1z — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 29, 2020

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الصورة تم التقاطها مع فرقة "يهودية" في بغداد، خلال زيارتها للعاصمة العراقية، في العام 1929.

وعلى الرغم من إشارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن صورة أم كلثوم (1898 -1975) في بغداد تعود للعام 1929، فإن جُل وسائل الإعلام العربية والعالمية، تؤكد أن كوكب الشرق زارت بغداد مرتين فقط، الأولى كانت في العام 1932، والثانية في العام 1946، بدعوة ملكية، آنذاك.