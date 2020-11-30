استهداف قائد من الحرس الثوري الإيراني بطائرة مسيرة قرب الحدود العراقية السورية

كشف موقع قناة العربية الناطقة بالإنكليزية نقلا عن مصادر عراقية، عن مقتل القائد في الحرس الثوري الإيراني، مسلم شهدان، قرب الحدود السورية العراقية، ليلة أمس الأحد.

وأفادت المصادر بحسب ما نقلها موقع القناة المذكورة، أن "طائرة مسيرة استهدفت سيارة القائد في الحرس الثوري على الحدود مع سوريا".

وتابعت "قُتل القائد بالحرس الثوري بطائرة مسيرة بعد عبوره منفذ القائم مع سوريا، مشيرة إلى أن عملية الاستهداف تمت في وقت متأخر من الأحد".

وقُتل مع القيادي في الحرس الثوري الإيراني 3 مرافقين بعد عبورهم منفذ القائم على الحدود السورية.

يتبع...