القوات العراقية تدمر كهوفا حديثة لـ"داعش" وتضبط أسلحة متنوعة

نفذت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية، نتج عنها تدمير كهوف حديثة لـ "داعش" فضلا عن ضبط أسلحة متنوعة في محافظة الأنبار غربي البلاد.

كتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، على صفحته الرسمية في "تويتر": " شرعت قيادة عمليات الأنبار من خلال فرقة المشاة الأولى ولواء مغاوير الأنبار وأفواج الحشد العشائري بتفتيش مناطق(جنوب الطريق الدولي السريع - وادي ثميل) لالقاء القبض على مطلوبين وتدقيق العوائل وتحقيق الأمن والاستقرار".

وأضاف رسول "وقد تمكنت من العثور على 22 صاروخ طائرة و4 قذيفة مدفع 57 ملم وقنبرة (قذيفة) هاون 81 ملم وعلى نفق يحتوي على كدس عتاد متنوعة ووكر وغرفة إلى جانب الوكر تحتوي على مواد طبية، فضلا عن العثور على ثلاثة كهوف إنشاء حديث تم تدميرها، كما تم العثور على وكر يحتوي على عتاد صاروخ قاذفة ضد الدروع و3 أخرى ضد الأشخاص، وقد تم تدميرها، دون حادث يذكر".

وقنبرة هاون 81 ملم وعلى نفق يحتوي على كدس عتاد متنوعة ووكر وغرفة الى جانب الوكر تحتوي على مواد طبية، فضلا عن العثور على ثلاثة كهوف انشاء حديث تم تدميرها، كما تم العثور على وكر يحتوي على عتادو صاروخ قاذفة ضد الدروع و3 أخرى ضد الاشخاص، وقد تم تدميرها، دون حادث يذكر. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) December 1, 2020

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.