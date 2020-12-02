تركي آل الشيخ يطلق مبادرة جديدة… فيديو

ووجه آل الشيخ في مقطع مصور له دعوة للسعوديين والمقيمين على أرض المملكة لتقديم ما لديهم من مبادرات تدخل ضمن نطاق نشاط الهيئة.
وقال آل الشيخ في المقطع مخاطبًا كل سعودي وسعودية ومقيم أن يتقدم بمبادرة على هيئة مقطع فيديو مدته 3 دقائق، لافتا إلى أن الهيئة سوف تتبنى أفضل 20 مبادرة منها، وسوف تقدم جوائز لهم.
رسالة لكل سعودي وسعودية ومقيم في هذا البلد الطاهر والافضليه للسعوديين 🙏🏻❤️🇸🇦 pic.twitter.com/MeNGLGW13Z— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 2, 2020
وأشار رئيس هيئة الترفيه إلى أن الأولوية في هذا المجال للسعوديين والسعوديات.
من جانبها أعلنت هيئة الترفيه في المملكة أنها سوف تستقبل الأفكار المشاركة في المبادرة عبر البريد الإلكتروني "idea@gea.gov.sa".
معالي رئيس مجلس الإدارة @Turki_alalshikh— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) December 2, 2020
يُطلق #مبادرة_أفكار_الترفيه ويقرر منح جوائز لأفضل 20 فكرة 👌
يسرنا استقبال الأفكار عبر البريد الإلكتروني:
idea@gea.gov.sa https://t.co/TT1UeFEZeX pic.twitter.com/7hB92CiL34
وعاد تركي آل الشيخ مساء السبت الماضي، إلى العاصمة الرياض قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاجية استمرت عدة أشهر، بعدما تأجلت عودته أكثر من مرة.
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