تركي آل الشيخ يطلق مبادرة جديدة… فيديو

أطلق تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي السعودي، رئيس هيئة الترفيه، مبادرة جديدة تحت مسمى "أفكار للترفيه".

ووجه آل الشيخ في مقطع مصور له دعوة للسعوديين والمقيمين على أرض المملكة لتقديم ما لديهم من مبادرات تدخل ضمن نطاق نشاط الهيئة.

وقال آل الشيخ في المقطع مخاطبًا كل سعودي وسعودية ومقيم أن يتقدم بمبادرة على هيئة مقطع فيديو مدته 3 دقائق، لافتا إلى أن الهيئة سوف تتبنى أفضل 20 مبادرة منها، وسوف تقدم جوائز لهم.

رسالة لكل سعودي وسعودية ومقيم في هذا البلد الطاهر والافضليه للسعوديين 🙏🏻❤️🇸🇦 pic.twitter.com/MeNGLGW13Z — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 2, 2020

​وأشار رئيس هيئة الترفيه إلى أن الأولوية في هذا المجال للسعوديين والسعوديات.

من جانبها أعلنت هيئة الترفيه في المملكة أنها سوف تستقبل الأفكار المشاركة في المبادرة عبر البريد الإلكتروني "idea@gea.gov.sa".

معالي رئيس مجلس الإدارة @Turki_alalshikh

يُطلق #مبادرة_أفكار_الترفيه ويقرر منح جوائز لأفضل 20 فكرة 👌



يسرنا استقبال الأفكار عبر البريد الإلكتروني:

idea@gea.gov.sa https://t.co/TT1UeFEZeX pic.twitter.com/7hB92CiL34 — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) December 2, 2020

​وعاد تركي آل الشيخ مساء السبت الماضي، إلى العاصمة الرياض قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاجية استمرت عدة أشهر، بعدما تأجلت عودته أكثر من مرة.