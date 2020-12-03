مصر... قرار يمنع استيراد السكر الأبيض إلا في حالة واحدة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الخميس، قرارا يمنع استيراد السكر الأبيض.

قررت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، منع استيراد السكر الأبيض والخام، لمدة 3 أشهر، وذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التجارة والصناعة عبر موقع "فيسبوك".

وقال البيان إن القرار جاء بالتنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، ونص على عدم السماح باستيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر إلا بموافقة من وزيري الصناعة والتموين.

وأضاف أن جامع قررت "عدم السماح باستيراد السكر سواء الأبيض أو الخام إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيرى التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية، على أن يتم مراجعة القرار بشكل دورى وفقا للمستجدات".

وأكدت الوزيرة أن القرار يستهدف أحكام الرقابة على المنتجات المستوردة "خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة المصرية في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".