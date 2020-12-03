مباحثات سورية عمانية لتعزيز سبل التعاون بين البلدين

تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، اتصالا هاتفيا من نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وفي البداية، وبحسب بيان لوزارة الخارجية والمغتربين السورية، هنأ الوزير البوسعيدي، خلال الاتصال، المقداد بتعيينه وزيراً للخارجية والمغتربين وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.

وبحسب البيان، "جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين سوريا وسلطنة عمان، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تحسين الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية ومعالجة الواقع الصعب الذي تعيشه دول المنطقة بشكل عام".

وأشار البيان إلى أن الوزيرين اتفقا على استمرار التواصل لبذل الجهود المشتركة من أجل التغلب على هذه الصعوبات وحل المشكلات القائمة في المنطقة لما فيه خير الدول العربية وتقدمها في مختلف المجالات".

يذكر أن الرئيس السوري، بشار الأسد، سمى فيصل المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين، بتاريخ 22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، خلفا للراحل وليد المعلم الذي توفي فجر يوم الاثنين 16 من الشهر نفسه عن عمر ناهز 79 عاما، وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين.