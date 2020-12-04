وزير خارجية قطر: هناك تحرك الآن لحل الخلاف الخليجي

كشف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، أن "هناك تحركا الآن لحل النزاع الخليجي"، مشيرا إلى أن حل النزاع الخليجي "يجب أن يكون شاملا".