وزير خارجية السعودية: إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل

كشف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، مجددا شرط التطبيع مع إسرائيل.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة"، إن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل"، مؤكدا أن الأولوية بالنسبة للمملكة تكمن في دفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى العودة لطاولة الحوار، مضيفا أن "هذا هو السبيل الوحيد لإحلال سلام مستدام في المنطقة".

‘For Saudi, it is critical that to get the Israelis and the Palestinians back to the negotiating table; that is the only way to bring about a lasting regional peace’ says @FaisalbinFarhan when asked about Abraham Accords @KSAmofaEN #IISSMD20 https://t.co/DrZiekXo26 pic.twitter.com/lRnpznQq9v — IISS News (@IISS_org) December 5, 2020

وكان وزير الخارجية السعودي قال مؤخرا، في مقابلة افتراضية على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين، إن "الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل بشرط ضمان حقوق الفلسطينيين".

يذكر أن إسرائيل وقعت اتفاقيات سلام وتطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين، برعاية أمريكية، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، كما أعلنت عن اتفاق سلام مع السودان في الـ23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.