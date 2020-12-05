مصر... غلق شارع الهرم لمدة 5 سنوات

أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، عن غلق جزئي لشارع الأهرام لمدة 5 سنوات، تزامنا مع البدء في تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق في نطاق محافظة الجيزة.

ونقل موقع بوابة "أخبار اليوم" عن محافظة الجيزة اللواء أحمد راشد، قوله: إنه "في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة البدء في تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق ، فإن اتحاد الشركات الوطنية المسند إليها أعمال المشروع سيقوم باستلام مواقع أعمال محطات (ميدان الرماية- الأهرام) للبدء في الأعمال الإنشائية لتلك المحطات بالمرحلة الأولى للمشروع.

وأشار راشد إلى أن

"الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لبعض المحاور بمحيط مناطق أعمال تلك المحطات من صباح يوم الأحد الموافق 6 / 12 /2020 ولمدة 5 سنوات".

وأكد أنه "تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، لتخفيف العبء المروري على شارع الأهرام بمحيط منطقة الأعمال".

وأضاف أن "الشركات المنفذة ستقوم بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بمحيط مواقع الأعمال للتسهيل على المواطنين".