حاكم دبي: الإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالميا من كورونا

قال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، إن "الإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالميا من فيروس "كورونا" المستجد.

ويتزامن هذا مع إعلان حاكم دبي عن إطلاق معرض "جيتكس" غدا الأحد، والذي سيستمر في مركز دبي التجاري العالمي حتى 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وغرد محمد بن راشد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "سيكون جيتكس أهم حدث تقني في عام 2020... والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالميا ..ومؤسساتنا أثبتت قدرتها على التأقلم".

جيتكس سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في ٢٠٢٠ والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً .. ومؤسساتنا أثبتت قدرتها على التأقلم ..سنختتم ٢٠٢٠ بحدث عالمي وسنبدأ ٢٠٢١ بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبري .. ٢٠٢١ عامنا الخمسين ويوبيلنا الذهبي وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام بإذن الله — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 5, 2020

وذكّر حاكم دبي متابعيه على تويتر الذين يزيد عددهم عن 10.4 مليون متابع أن عام 2021 هو العام الـ50 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعهد بأن يوبيلها الفضي سيكون أفضل من كل السنوات الأخرى.

ينطلق غداً معرض جيتكس في دورته ال٤٠ بمشاركة ١٢٠٠ شركة من ٦٠ دولة تعرض أحدث منتجات التقنية .. وبمشاركة ٢٠٠ من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا و٣٥٠ متحدث في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 5, 2020

وسيشهد أسبوع "جيتكس" للتقنية مشاركة 1200 شركة من 60 دولة، وأضاف الشيخ محمد بن راشد عبر "تويتر" أن المعرض سيستضيف "200 من أهم شركات الاستثمار التكنولوجي و350 خبيرا يتحدثون عن الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية ... ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد".