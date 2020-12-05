الصفدي: العراق حقق نصرا كبيرا على الإرهاب

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم السبت، إن في العراق حكومة تعمل على إعادة البناء والاستقرار ويجب دعمها.

وأكدت صحيفة "الغد" الأردنية، مساء اليوم السبت، أن تصريحات الصفدي جاءت خلال مداخلة في ندوة حوارية حول التحديات الإقليمية وجهود حل الصراعات، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.

وشدد الصفدي على أهمية حماية العراق من تداعيات أي خلافات إقليمية تعزيزا لأمنه وأمن المنطقة، مؤكدا أن العراق حقق نصرا كبيرا على الإرهاب، لافتا إلى وجوب الوقوف إلى جانب الأشقاء في العراق، ودعم الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية من أجل إعادة البناء وتكريس الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق وتحييده عن أي أجندات وأي تداعيات إقليمية.

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن خطر الإرهاب لا يزال قائما، مما يستدعي مواجهته عبر المنهجية الشمولية، التي تجذرها اجتماعات العقبة التي أطلقها العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، منذ سنوات.

ولفت إلى أن الإرهاب هو عدو مشترك لا علاقة له بالإسلام وقيم السلام والتسامح واحترام الآخر والمحبة التي يحمل، محذرا من خطر الوقوع في الفخ الذي يريده الإرهابيون، وهو تصوير الصراع معهم على أنه صراع بين العالم الإسلامي والغرب فهو صراع بين الإرهابيين وبين كل من يختلف مع ظلاميته.