رسالة من الملك سلمان إلى العراق... ما علاقتها بالأمن والاستقرار

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين 7 ديسمبر/كانون الأول، برسالة إلى الرئيس العراقي، برهم صالح، حملها وزير التجارة والاستثمار السعودي.

وأوضحت الرئاسة العراقية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الرسالة تطرقت إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار.

واستقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء نقل الوزير القصبي رسالة العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس العراق، والتي تضمنت تحياته إلى القيادة العراقية.

وتضمن اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وأكد الرئيس العراقي أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، والعمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون والتنسيق المشترك وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.

© Photo / iraqi presidency لقاء وزير التجارة السعودي مع الرئيس العراقي برهم صالح

وأشاد اللقاء بعمق وتطور العلاقات الأخوية العراقية السعودية، وحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، وتجسير العلاقة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على عراقٍ آمن مستقر ذي سيادة وعلاقات راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، والعمل المشترك من أجل إرساء السلام لشعوبها.

© Photo / iraqi presidency لقاء وزير التجارة السعودي مع الرئيس العراقي برهم صالح

كما قدم وزير التجارة السعودي الشكر والتقدير للرئيس العراقي، وأكد التزام المملكة في دعم استقرار العراق، وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، والتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.