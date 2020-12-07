بتكليف من السيسي... وزير العدل يكشف تفاصيل تطوير منظومة العدالة في مصر

قال وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، اليوم الاثنين، إن تطوير منظومة العدالة في مصر من الملفات الاستراتجية، إذ أنه جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة.

وفي مقابلة مع الإعلامية لميس الحديد على قناة "أون"، أشار الوزير إلى أن الخطة التنفيذية لتطوير منظومة العدالة مدتها 3 سنوات، وتشمل كافة الجوانب بداية من المحكمة والقاضي وإجراءات التقاضي، وأخيرا القوانين المنظمة لها.

وكشف مروان عن كواليس تكليف الرئيس السيسي له بعملية التطوير قائلا:

الرئيس السيسي سألني بعد تعييني بوزارة العدل، هل شكل المحاكم عاجبك.

وتابع الوزير: "تطوير أبنية المحاكم مر بثلاث مراحل ونحن في المرحلة الأخيرة حيث أن المرحلة الاولى لتطوير المحاكم شمل 91 محكمة والثانية 116 محكمة. تطوير المحاكم كان شاملا بداية من تطوير أبنية المحاكم من الداخل بما تشمله من قاعات الجلسات، غرفه المداولة ودورات المياه وغيرها".

وواصل: "غرف المداولة بالمحاكم المصرية مكيفة بنسبة تزيد على 90% بالإضافة إلى أن جميع قاعات محاكم مصر بها وسائل تهوية جيدة".

وأكمل مراوان قائلا: "طورنا بعض المحاكم من الداخل والخارج نظرا لحالتها السيئة بالإضافة إلى تطوير عدد كبير من غرف المحامين بالمحاكم بناء على طلبهم".

وحول ما جرى تنفيذه حتى الآن، قال الوزير:

جار تطوير محكمة عابدين بشكل يليق بمكانة مصر وبدأنا أعمال التجديد في محاكم مصر الجديدة وشمال القاهرة والإسكندرية.

وحول ألية التنفيذ لعملية التطوير ومراقبتها قال الوزير إنه تم توثيق وضع المحاكم قبل وبعد التطوير حتى يتمكن من محاسبة المسؤولين عنها.