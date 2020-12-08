الصحة العالمية: أعداد الإصابات المعلنة في مصر "لا تعبر عن الحقيقة"

قال مدير الطوارئ الصحية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور ريتشارد برينان، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا التي تعلنها وزارة الصحة المصرية "لا تعبر عن العدد الحقيقي للإصابات داخل البلاد".

وأضاف برينان في كلمته بمؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، بشأن مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة "كوفيد-19"، أن عددا من الدول تستخدم استراتيجيات اختبار مختلفة لفحص إصابات كورونا، حسبما نقل موقع "مصراوي".

وأوضح أن الحكومة المصرية قررت تركيز اختباراتها على مجموعة فرعية من المواطنين، خاصة المصابين بأمراض معقدة وفي حالة حرجة، وبالتالي فمن المرجح أن المصابين بأعراض خفيفة أو متوسطة لا يجرون اختبارات (بي سي آر)".

وفي أحدث بيان لها، قالت وزارة الصحة والسكان في مصر، إنها سجلت 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الاثنين، ليرتفع الإجمالي إلى قرابة 119 ألف إصابة، بجانب 19 حالة وفاة إضافة تزيد إجمالي الوفيات إلى 6790.

وقال برينان:

العدد الرسمي للإصابات مجرد تقدير فقط، وبالتالي ففي هذه السياقات نرى أن الأرقام لا تعبر عن العدد الحقيقي للإصابات، ولكن لكي نفهم أكثر نبحث في مؤشرات أخرى تشمل عدد حالات الوفاة وقدرات المستشفيات والأشخاص داخل غرف العناية المركزة.

وأكد أن "الأرقام الرسمية أقل من الحقيقية لكننا نتابع المؤشرات الأخرى للنظر في الاستجابة للتصدي للجائحة"، موضحا أن هناك زيادة في عدد الحالات في مصر، وأن المنظمة تبحث مع المسؤولين الصحيين هذه الاتجاهات للمساعدة في تقديم المشورة.

على جانب آخر، قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اليوم، إن مصر تقدمت باستمارة لطلب لقاحات كورونا إلى تحالف "كوفاكس" (الاتحاد العالمي للقاحات كورونا)، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعا موسعا مع التحالف، خلال الفترة المقبلة.