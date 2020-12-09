خبر صادم للوافدين في الكويت

أفادت صحيفة كويتية بأن وزارة الداخلية في البلاد قررت حصر الإقامات الممنوحة للوافدين سنة فقط، ووقف منح إقامة لمدة أطول من ذلك.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر مطلعة قولها إن "وزارة الداخلية أوقفت منح إقامة للوافدين لمدة سنتين أو أكثر وقرّرت الاكتفاء فقط بسنة واحدة، ومن ضمنهم زوجات المواطنين وأبناء المواطنات وأمهات المواطنين الوافدات وزوجات وأبناء الوافدين".

وأشارت الصحيفة، نقلا عن المصادر إلى أن "سبب منح الإقامة لمدة سنة جاء بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي عرقلت الكثير من الأعمال".

ولفتت المصادر إلى أن "منح الإقامة للوافدين ضمن هذه الفئات لأكثر من سنة يتطلّب فحوصاً طبية ومراجعة القيود الأمنية وغيرها من الأمور الفنية".

وأكدت المصادر أن "وقف منح الإقامة لأكثر من سنة سارٍ على الجميع، باستثناء العاملين في القطاع الأهلي المتواجدين داخل الكويت ولديهم أذونات عمل رسمية لسنتين أو أكثر".

ومنتصف الشهر الماضي أشارت وسائل إعلام كويتية إلى انخفاض عدد الوافدين في الكويت خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت إنه وصل إلى مليونين و650 ألف مقيم بعدما كان العدد 3.3 مليون.