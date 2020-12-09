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    السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس تيكلي

    السفير الإثيوبي لدى القاهرة لـ"سبوتنيك": نأمل في اتفاق حول سد النهضة خلال الـ6 الأشهر المقبلة

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    أعرب السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس تيكلي، عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة خلال الستة الأشهر المقبلة، قبل أن يأتي موسم الأمطار، حيث ستحتجز إثيوبيا المياه للمرة الثانية لملء خزان سد النهضة.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال تيكلي في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، وردا على سؤال حول عزم إثيوبيا استكمال ملء خزان السد في موسم الأمطار المقبل، حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان: "نحن الآن في ديسمبر، أمامنا 6 أشهر قبل أن يأتي موسم الأمطار القادم، نأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق خلال الستة أشهر المقبلة".

    الجيش الإثيوبي في إقليم تيغراي
    © AFP 2020 / YASUYOSHI CHIBA
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    وأضاف السفير الإثيوبي: "لا يمكننا القول إن إثيوبيا تملأ السد، نحن فقط نحتجز المياه، والعام الماضي احتجزنا كمية صغيرة من المياه، فقط 6 في المئة، إذن هذا ليس ملء فعلي، نحن فقط نحتجز المياه".

    وتابع: "نأمل أن تأتي الأمطار أكثر غزارة العام المقبل، حتى نتمكن من احتجاز كم أكبر من المياه"، مؤكدا: "كما نأمل أيضا أن نتوصل لاتفاق مع مصر والسودان خلال الأشهر المقبلة".

    وبدأت إثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

    وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول قضية سد النهضة في آذار/ مارس 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات، والتي رعت واشنطن مرحلة منها، لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.

    وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ آب/ أغسطس الماضي، والتي تمت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. ولم تنجح تلك المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، وانتهت عقب إعلان إثيوبيا انتهاء مرحلة الملء الأول للسد.

    انظر أيضا:

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    سد النهضة, قصف سد النهضة, ملف سد النهضة, بناء سد النهضة
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