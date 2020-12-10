التحالف العربي: اتفاق على تشكيل حكومة يمنية جديدة خلال أسبوع بمشاركة "الانتقالي الجنوبي"

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ولفت التحالف، في بيان له، أنه تم التوافق على تشكيل حكومة يمنية جديدة تضم 24 وزيرا بينهم وزراء من المجلس الانتقالي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال مصدر مسؤول بالتحالف إنه "تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد 24 وزيرًا ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية".

وتابع المصدر بحسب الوكالة الرسمية السعودية: "الإعلان عن التشكيل سيكون في غضون أسبوع".

وأشار المصدر إلى أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداءً من اليوم الخميس بالإشراف على فصل القوات العسكرية في (ابين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة".

مضيفا: "كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية".