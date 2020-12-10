السعودية... حساب المواطن: لهذا السبب يتم إيقاف حسابات المستفيدين

كشف حساب المواطن، سبب إيقاف بعض حسابات المستفيدين بعد تجميده.

وجاء توضيح الحساب ردا على استفسار أحد المستفيدين من عدم تمكنه من فتح حسابه الذي تم تجميده لحين تقديمه بعض البيانات والوثائق المطلوبة، ما تعذر عليه إرفاق المستند المطلوب.

@o_0holy اهلاً بك، نعم، في حال عدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوم، سيتم إيقاف الحساب، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 24, 2020

وقال برنامج حساب المواطن، عبر "تويتر"، إن "عدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقا بـ90 يوما، يؤدي لإيقاف حساب المستفيد".

ورد البرنامج أيضا على تساؤلات المواطنين الخاصة ببرنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية للبرنامج بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث واجه الكثيرون مشكلة إيقاف حساباتهم، أو عدم تحديث لبياناتهم.

@Ghadah__2020 حياك الله، تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 9, 2020

وقال أحد المواطنين: "تم إيقاف حسابي وتجميده في فترة الاعتراض مع وجود المستندات المطلوبة"، لترد عليه خدمة المستفيدين: "نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوم، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج ".