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    رئيس البرلمان العربي يعلن تدشين مركز للدبلوماسية البرلمانية العربية خلال جلسة البرلمان المقبلة

    © Sputnik . Ahmed AbdelWahab
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    أعلن عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أنه سيتم تدشين مركز للدبوماسية البرلمانية العربية بالتزامن مع جلسة البرلمان القادمة والمقرر لها السبت 12 ديسمبر الجاري.

    وفي بيان حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه، أكد العسومي "ضرورةَ المضي قدماً في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، من خلال تفعيل دور البرلمان العربي كمنظومة تمثل الشعوب العربية، وتشارك بفاعلية في رسم السياسات العربية المشتركة، إلى جانب إقامة نظام برلماني عربي متكامل؛ يحقق العدالة الاجتماعية، ويواجه التحديات في ظل التطورات التي تشهدها الأمة العربية.

    البرلمان العربي
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    ولفت العسومي إلى أن "خطة عمل البرلمان العربي ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية من خلال تكوين تكتلٍ برلماني يتبنى القضايا ذاتَها في المحافل البرلمانية الدولية كالاتحاد البرلماني العربي".

    وتابع العسومي: "البرلمان العربي سيدشن بالتزامن مع جلسته القادمة التي ستعقد يوم السبت الموافق 12 ديسمبر 2020 مركزاً للدبلوماسية البرلمانية العربية".

    وأكد العسومي "أن البرلمانَ العربي أُنشئ كفضاءٍ لممارسة مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الانسان، وتكوين إطارٍ جامعٍ للتمثيل النيابي لأبناء الوطن العربي الواحد".

    والتقى العسومي اليوم الخميس بعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية .

    وأشادَ رئيس البرلمان العربي بدور عمرو موسى الكبير والملموس منذ أن كان وزيرا لخارجية جمهورية مصر العربية، وممثلها في الجامعة العربية ثم أمينا عاما للجامعة، ومواقفه الداعمة للقضايا العربية، وكذلك مساهماته من خلال المواقع التي تبوأها في تعزيز العمل العربي المشترك على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

    ونقل البيان عن عمرو موسى قوله إن "البرلمان العربي كان يوماً ما مجرد حلم يرمي إلى تشكيل برلمان عربي واحد يتشكل من أعضاء ترشحهم البرلمانات ومجالس الشورى العربية، في خطوة بدأت صغيرة ، ولكنها كبرت وبرهنت على ضرورة الانسجام مع التطور السياسي لينتقل البرلمان العربي بعد ذلك من مرحلة البرلمان الانتقالي إلى المؤسسة البرلمانية الدائمة".

     

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