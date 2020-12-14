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    التعليم في السعودية

    السعودية تكشف مواعيد اختبارات ونتائج الفصل الدراسي الأول

    © REUTERS / Faisal Nasser
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    كشفت مصادر في وزارة التعليم السعودية عن الخطة الزمنية التي تتضمن مواعيد اختبارات ونتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية لعام 1442هـ.

    وبحسب موقع "عاجل" السعودي، قالت المصادر إن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم والعمل على تحسينها بشكل مستمر بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، المتضمن إعادة توزيع درجات أعمال السنة، والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية أثناء للفصل الدراسي الأول. 

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    وتتضمن الخطة الزمنية إعداد جدول الاختبارات لجميع المراحل، والتي سيكون زمن تنفيذها 1442/4/21، وستكون المدرسة هي المسؤولة عنها وجهة المتابعة وهي مكاتب التعليم  وإدارة الاختبارات والقبول.

    ووفقا للمصادر فسيتم الإعلان عن جداول الاختبارات والتأكد من تسليمها للطلبة بالطريقة المناسبة بتاريخ 22/ 4 / 1442، وستكون المدرسة أيضا وجهة المتابعة هي المسؤولة عن ذلك.

    أما إعداد أسئلة الاختبارات فقد أكدت المصادر أنه سيكون من قبل المعلمين قبل الاختبارات بوقت كاف وتحدد له يوم الأحد 21/ 4 /1442، وتكون من مسؤولية المدرسة وبمتابعة مكاتب التعليم.

    وعن بدء اختبارات الجانب الشفهي لمادة اللغة العربية للمرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث إلى السادس أكدت المصادر أنه سيكون بتاريخ 28/ 4 /1442.

    أما اختبارات الجانب العملي / الشفهي للمواد التي لها جانبان للمرحلتين المتوسطة والثانوية فسيكون بتاريخ 28/ 4/ 1442.

    ووفقا لما أوضحته المصادر فسيتم الانتهاء من إدخال الفترتين التقويميين الأولى والثانية للصفين الأول والثاني ابتدائي واعتماد المهارات وتسليم نتيجة الفصل الدراسي الأول بتاريخ 2/ 5/ 1442.

    وعن الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل قالت المصادر إنها ستكون بتاريخ 5/ 5/ 1442، بحيث سيكون إدخال درجات الاختبار أولا بأول بتاريخ 5/ 5/ 1442، وإغلاق الدرجات في نظام نور للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث الى الصف السادس وإعلان النتايج بتاريخ 16/ 5/ 1442، وإغلاق الدرجات في نظام نور للمرحلتين المتوسطة والثانوية بتاريخ 16/ 5 / 1442.

    وسيكون إعلان جداول الاختبارات للطلاب المتغيبين بعذر عن اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس والمرحلتين المتوسطة والثانوية بتاريخ 16 / 5/ 1442.

    أما بدء اختبارات الطلاب المتغيبين بعذر عن اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس والمرحلة الثانويه والمتوسطة فسيكون بتاريخ 4 / 6 / 1442.

    وعن آخر موعد لاستلام طلبات التعديل على درجات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل فقد قالت المصادر إنه سيكون بتاريخ 15 / 6 / 1442، أيضا سيكون الانتهاء من إدخال درجات الطلاب المتغيبين بعذر عن اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس والمرحلة المتوسطة والثانوية بتاريخ 22 / 6 / 1442.

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    الكلمات الدلالية:
    الخوف من الامتحانات, التعليم, السعودية
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