أمير قطر يؤكد دعم بلاده لحل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين 14 ديسمبر/كانون الأول، موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية ودعمها لحصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جاء ذلك خلال جلسة محادثات عقدها الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحث الجانبان أبرز تطورات الأوضاع في فلسطين؛ حيث أطلع الرئيس عباس أمير قطر على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

فخامة رئيس دولة فلسطين الشقيقة يغادر الدوحة، بعد زيارة عمل للبلاد، حيث كان في وداع فخامته والوفد المرافق، لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسفير دولة فلسطين لدى الدولة. #قنا https://t.co/l4wWEWI1ia pic.twitter.com/070xU8JOzM — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 14, 2020

​وأعرب عباس عن شكره وتقديره للشيخ تميم بن حمد على دعم دولة قطر الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق.

كما تم خلال الاجتماع بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات؛ إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس الفلسطيني إلى الدوحة، أمس، في زيارة عمل إلى قطر.