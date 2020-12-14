قبطان الناقلة "المنفجرة" يكشف مفاجأة... ماذا رصدوا قبالة سواحل جدة

أعلنت شركة "هافنيا" للشحن، اليوم الاثنين، أن "ناقلة نفط تابعة لها تعرضت لانفجار قبالة ميناء جدة السعودي".

وقال قبطان الناقلة، في تصريحات مع قناة "العربية"، إن "زوارق صغيرة شوهدت قبل وقوع الانفجار في الناقلة قبالة ميناء جدة"، مؤكدا أن "سبب الانفجار جاء من خارج الناقلة وغير واضح".

وأشار القبطان إلى أن "التقرير الصادر عن الشركة المالكة للناقلة أكد أن الانفجار كان خارجياً". وأضاف أن "أحد مخازن الناقلة تعرض للضرر".

#Breakingnews Vessel has been confirmed to be the Singaporean flagged MT BW RHINE (IMO 9341940). Vessel has sustained damage to it's hull, none of the 22 crew have been injured. #Redsea #Jeddah https://t.co/EFtUCCbN2j — Dryad Global (@GlobalDryad) December 14, 2020

وفي وقت سابق، أوضحت الشركة أن الناقلة "بي دبليو راين"، التي تحمل علم سنغافورة، تعرّضت لضربة من مصدر خارجي، بينما كانت تفرغ حمولتها ما تسبّب بوقوع انفجار وباندلاع حريق أخمده الطاقم.