"نشاط رياح ورمال مثارة وأمطار غزيرة"... الأرصاد المصرية تحذر من الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الاثنين، الأماكن المتوقع سقوط الأمطار فيها خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وبحسب بيان للهيئة، نشره موقع "مصراوي"، حددت الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول إلى الخميس 17 ديسمبر.

ولفت البيان إلى أنه من المتوقع أن يشهد يوم غد الثلاثاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة على دمياط وبور سعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص أمطار منخفضة مساء على القاهرة الكبرى.

وأكدت الهيئة على "نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد".

وتابع البيان توقعاته بشأن يوم الأربعاء، فجاء فيه أنه من المتوقع أن تكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل العربية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وأيضا أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى.

ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع كذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

وبالنسبة للمتوقع يوم الخميس، فقالت الهيئة إنه من المحتمل أن تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الغربية.

وأكد بيان الأرصاد على ضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.