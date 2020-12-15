 تعطيل الدراسة في 4 محافظات مصرية

أعلنت 4 محافظات مصرية، تعطيل الدراسة رسميا، اليوم الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكدت البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بعض المناطق لطقس متقلب وأمطار غزيرة الثلاثاء.

وبناء على ذلك أعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة، الثلاثاء بالمناطق الساحلية "مركزي بلطيم ومطوبس ومدينتي برج البرلس ومصيف بلطيم"، المطلة على البحر المتوسط شمال المحافظة، على أن تستمر الدراسة في باقي مناطق المحافظة

وفي محافظة البحيرة، قرر المحافظ هشام آمنة تعطيل الدراسة، الثلاثاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون)، بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار.

كما تعطلت الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والجامعة والحضانة في محافظة مطروح، وفقا لموقع "أخبار اليوم".

واتخذت محافظ الإسكندرية نفس القرار بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة، نظرا لتعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.