سلطنة عمان تجيز هذا اللقاح لاستخدامه للوقاية من كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، عن نوع اللقاح الذي سوف تستخدمه للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أصدرت "ترخيصا لاستيراد لقاح فايزر بايونتيك للاستخدام الطارئ للوقاية من الفيروس للفئة العمرية من 16 عاما فما فوق".

#وزارة_الصحة ممثلة بالمـــديرية العـــامة للصيدلة والرقابـــة الدوائية تُصدِر ترخيصاً لاستيراد لقاح ( فايـــزر / بايونتيـــك كوفيد 19 ) للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا #كوفيد١٩ #عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/3IDmrZiFTV — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) December 15, 2020

وأوضحت أن القرار جاء بعد أن "قامت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بتقييم دراسات الفعالية والسلامة التي قدمت من قبل شركة فايزر الأمريكية فور استلامها في 26 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والتوصل إلى نتيجة بأن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح تفوق مخاطره المتوقعة، وبعد اعتماده من قِبل السلطات الصحية في المملكة المتحدة وكندا وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

ويتجاوز إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان 126 ألفا، فيما تتجاوز الوفيات 1400.

وسجلت أعلى إصابات على الإطلاق في 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بأكثر من 2600 حالة جديدة.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت، الجمعة الماضية، ترخيصا للاستخدام الطارئ لأول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، من إنتاج شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية.

يذكر أن الشركتان قد أعلنتا أن اللقاح أظهر فعالية تصل إلى 95% ضد "كوفيد-19".