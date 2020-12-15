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    مطار مسقط الدولي، سلطنة عمان مايو/ أيار 2020

    سلطنة عمان تجيز هذا اللقاح لاستخدامه للوقاية من كورونا

    © AFP 2020 / MOHAMMED MAHJOUB
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    أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، عن نوع اللقاح الذي سوف تستخدمه للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

    وقالت الوزارة في بيان، إنها أصدرت "ترخيصا لاستيراد لقاح  فايزر بايونتيك للاستخدام الطارئ للوقاية من الفيروس للفئة العمرية من 16 عاما فما فوق".

    تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020
    © Sputnik . Pavel Lvov
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    وأوضحت أن القرار جاء بعد أن "قامت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بتقييم دراسات الفعالية والسلامة التي قدمت من قبل شركة فايزر الأمريكية فور استلامها في 26 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والتوصل إلى نتيجة بأن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح تفوق مخاطره المتوقعة، وبعد اعتماده من قِبل السلطات الصحية في المملكة المتحدة وكندا وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

    ويتجاوز إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان 126 ألفا، فيما تتجاوز الوفيات 1400.

    وسجلت أعلى إصابات على الإطلاق في 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بأكثر من 2600 حالة جديدة.

    وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت، الجمعة الماضية، ترخيصا للاستخدام الطارئ لأول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، من إنتاج شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية.

    يذكر أن الشركتان قد أعلنتا أن اللقاح أظهر فعالية تصل إلى 95% ضد "كوفيد-19".

    إنفوجرافيك...لقاح فايزر... محطات الإنتاج وكيفية العمل
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    لقاح فايزر... محطات الإنتاج وكيفية العمل

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    فيروس كورونا, فايزر, لقاح, سلطنة عمان
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