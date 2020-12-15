طلبا اللجوء السياسي في بريطانيا... دبلوماسيان سودانيان يرفضان العودة إلى البلاد

أعربت وزارة الخارجية السودانية، مساء أمس الاثنين، عن أسفها، لتقدم مساعدي الملحق العسكري بسفارة البلاد في لندن، بطلب للجوء السياسي في بريطانيا، بعد انتهاء عملهما وتسوية مستحقاتهما.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: "نود أن نوضح أنه بعد انتهاء فترة عمل اثنين من مساعدي الملحق العسكري بسفارة السودان في لندن، في نهاية أغسطس الماضي، وبعد تسوية مستحقاتهما وتسلم تذاكرهما للعودة إلى السودان، قام المعنيان بإعلان رفضهما العودة وعزمهما على طلب اللجوء السياسي".

وأضافت: "تأسف وزارة الخارجية لاتخاذ مساعدي الملحق العسكري المذكورين قرارهما الشخصي المعني، دون تقدير للاعتبارات العامة المتعلقة بالوظيفة الرسمية التي كانا يؤديانها"، حسبما نقلت صحيفة "سودان تربيون".

وتعهت الخارجية السودانية بالعمل على

تأكيد التزام جميع العاملين فيها بالنظم والضوابط والاعتبارات ذات الصلة، نافية تقدم أي من العاملين الآخرين في السفارة بطلب الحصول على اللجوء السياسي.

وقالت وسائل إعلام محلية، الأحد، إن نائب رئيس بعثة السودان ومدير الحسابات والمدير الإداري، إضافة إلى مدير الجوازات ومساعدي الملحق العسكري في سفارة الخرطوم بلندن؛ قد تقدموا بطلب اللجوء السياسي في بريطانيا.