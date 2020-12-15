البرلمان المصري يوافق نهائيا على ميثاق منتدى غاز المتوسط

وافق مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على ميثاق منتدى غاز المتوسط.

القاهرة - سبوتنيك. وأقر البرلمان المصري في جلسته العامة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الذي اعتبر قرار رئيس الجمهورية الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي، بالموافقة على ميثاق منتدى غاز المتوسط، مطابقا للدستور والقانون.

ونقلت وسائل إعلام محلية على رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، الذي أكد فيه على أهمية منتدى غاز المتوسط، مضيفا: "الاتفاق يضم الدول المنتجة والمصدرة للغاز وهو مكسب لجمهورية مصر العربية وتتويج لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا مكسب وفاتحة خير على مصر والمنطقة".

ووقعت دول منتدى غاز المتوسط في القاهرة، في سبتمبر الماضي، ميثاق المنتدى، والذي وضع ضمن أهدافه احترام حقوق الدول الأعضاء بالمنتدى فيما يتعلق بمواردها، والحفاظ على هذه الموارد واستخدامها لصالح الشعوب.

ويسعى المنتدى لوضع سياسات إقليمية لإنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي بالتعاون بين الدول الأعضاء، وكذلك مساعدة الدول المستهلكة للغاز في تأمين احتياجاتها، وبناء سوق إقليمي لإنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي.

ويضم منتدى غاز المتوسط، الذي اعتمدت القاهرة مقرا له كلا من مصر وإيطاليا والأردن وإسرائيل واليونان والأردن وقبرص وفلسطين.