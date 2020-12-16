بالفيديو... سقوط طائرة مروحية في عرض البحر غربي العاصمة الجزائرية

سقطت اليوم الأربعاء، طائرة مروحية، بالقرب من منطقة السعيدية في بوهارون بولاية تيبازة غربي العاصمة الجزائر.

ووثق أحد المواطنين لحظة سقوط الطائرة المروحية، في عرض البحر بالقرب من منطقة السعيدية في بوهارون.

وحسب ما لوحظ من الفيديو فقد قفز طاقم الطائرة قبل لحظات من وصولها إلى سطح البحر.

هذا ولم ترد أي معلومات أوفى لحد الساعة، حول ملابسات حادث سقوط الطائرة المروحية بعرض البحر في تيبازة.