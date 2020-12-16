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    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان

    محمد بن سلمان: 2020 كان عاما صعبا على دول العالم أجمع

    © REUTERS / BANDER ALGALOUD
    العالم العربي
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    قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن عام 2020 كان عاما صعبا على دول العالم أجمع.

    وزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان
    © AP Photo / Amr Nabil
    وزير المالية السعودي يزف بشرى سارة لمواطنيه
    ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، عن ابن سلمان أن عام 2020 كان عاماً صعباً على دول العالم أجمع، جراء تفشي جائحة كورونا، إلا أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته في مواجهة تداعيات الجائحة، بعدما تمكنت من اتخاذ تدابير صحية ووقائية، هدفت إلى حماية صحة الإنسان، عبر توفير العلاج المجاني للحالات المصابة.

    وأكد على مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. وذلك بمناسبة إقرار ميزانية العام 2021، مساء أمس الثلاثاء.

    وأوضح ولي العهد السعودي أن بلاده أدارت الأزمة بعناية فائقة وبشكل فعّال قاد إلى التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي، التي كان متوقعا في وقت سابق أن تكون أقوى، حيث تمت الموازنة بين الإجراءات الاحترازية وتوقيت عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا بوتيرة جيدة.

    ولفت إلى أنه تم إقرار عدد من المبادرات والإجراءات لمساندة منشآت القطاع الخاص أثناء الجائحة والمحافظة على الوظائف والعاملين في القطاع الخاص، وقد ساعدت هذه الإجراءات على الحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد، كما أسهمت في المحافظة على الاستقرار المالي.

    وشدد على أن العمل مستمر في مراجعة جميع البرامج والمشاريع لضمان اتساقها مع مستهدفات رؤية بلاده ورفع كفاءة الإنفاق، متوقعا أن يشهد النمو الاقتصادي ارتفاعاً مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص من خلال تسهيل بيئة الأعمال، والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، والاستمرار في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 لتحقيق مستهدفاتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.

    وفي الموازنة الجديدة، يبلغ الإنفاق المعتمد 990 مليار ريال، وتقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% حجم من الناتج المحلي الإجمالي.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الاقتصاد السعودي, السعودية, محمد بن سلمان
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