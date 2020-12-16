السكك الحديدية العراقية: هناك خطط لإعادة خط "العراق سوريا تركيا"

كشفت وزارة النقل العراقية عن خطط لإعادة خط "العراق سوريا تركيا" إلى العمل، منتقدة عزوف الوزارات والمؤسسات الحكومية من التعامل مع السكك في نقل الحمولات.

وقال مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد طالب الحسيني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "نعمل على ربط سكة مع تركيا، حيث زار وفد من سكك حديد العراق تركيا الأسبوع الماضي للتباحث حول إعادة خط العراق سوريا تركيا".

وأوضح، أن هناك خطا مقترحا يمتد من ربيعة إلى فيشخابور عند الحدود العراقية التركية وهذا يعد من المشاريع الآنية، التي ستنفذها الوزارة والمتمثلة بالشركة العامة لسكك الحديد، لافتا إلى أن المشاريع المستقبلية عديدة منها إنشاء خط كربلاء نجف بصرة (فاو)، ومسيب كربلاء نجف سماوة بشكل قوسي، بالإضافة الى المشروع الاستراتيجي المتمثل بالقناة الجافة في ميناء الفاو.

كما أشار الحسيني إلى المشاكل التي تعاني منها الشركة، قائلا "خطوط سكك الحديد تعرضت في بعض المناطق الى أضرار كبيرة نتيجة للعمليات العسكرية ضد عصابات داعش الإرهابية، لا سيما في المناطق الشمالية والغربية والشرقية حيث بلغت نسبة الدمار فيها 100%.

وأضاف أن "الكوادر الهندسية والفنية في الشركة استطاعت إعادة خط بغداد الفلوجة، وماضية في إكمال خط الفلوجة عكاشات بمحافظة الأنبار، لافتا الى أن هناك تنسيقا مع محافظة الأنبار لتأهيل جسور السكك التي تعرضت الى الدمار بنسبة 100%، ومحطات المنطقة الغربية، لغرض توقيع العقود مع الشركات عن طريق تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة الأنبار".

وأشار الى أن "كوادر الشركة تمكنت أيضا من إعادة خط بغداد سامراء وكذلك سامراء بيجي، فضلا عن بيجي مصفى القيارة بالموصل، مؤكدا أن هذا الخط يعد استراتيجيا لنقل المنتجات النفطية، وهناك توجيه بوصولها الى محطة الموصل، وإن العمل جار على تأهيل خط السكة للوصول الى محطة الموصل والتي تبلغ على مساحة 68 كيلو مترا".