مصر... حقيقة خصخصة مصانع الغزل والنسيج

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، عبر الحساب الرسمي للحكومة بموقع "فيسبوك"، إن ما نشر من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج.

وأوضحت الوزارة أن مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل طبيعي ومنتظم، مُشيرة إلى أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، باعتبارها إحدى أهم الصناعات المصرية المتميزة، حيث ترتكز خطة التطوير على تحديث منظومة تداول وإنتاج القطن، وكذلك تطوير المحالج، بالإضافة إلى تطوير شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءة العاملين بها.

وأكدت الوزارة أنه في إطار خطة الدولة لتطوير المحالج، باعتبارها الحلقة الأولى في سلسلة حلقات صناعة الغزل والنسيج، تم الانتهاء من تطوير المحلج الأول بمحافظة الفيوم، وجار استكمال تطوير 3 محالج في الوجه البحري، على أن يتم البدء في تطوير 3 محالج أخرى، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمحالج على مستوى الجمهورية، في حين يتم العمل أيضاً على دمج عدد من شركات الغزل والنسيج، بما يسهم في تحسين الأداء.