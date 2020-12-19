هل طلبت روسيا من سوريا بإخراج إيران و"حزب الله".. دمشق تجيب

علقت الرئاسة السورية، مساء أمس الجمعه، على إخراج إيران أو "حزب الله" من سوريا.

وقالت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية بثينة شعبان، في تصريحات مع قناة "الميادين"، إن "إخراج إيران أو حزب الله من سوريا أمر غير مطروح بتاتاً"، أن "هناك معارك كبرى تخوضها الدولة السورية وروسيا وأطراف دولية لمحاولة وضع العالم على مسار صحيح".

واعتبرت أن كلام المبعوث الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، وشروطه لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به وسوريا لن تفرط بسيادتها"، مؤكدةً أنه "لا أحد يقرر لدمشق كيف يجب أن تكون علاقتها بإيران وحزب الله والمقاومة الفلسطينية".

وأوضحت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، أن "العلاقة بين دمشق وموسكو علاقة ندية وقائمة على الاحترام، فروسيا والصين تحترمان حلفاءهما"، قائلةً "لا يمكن لروسيا أن تطلب من دمشق إخراج إيران أو حزب الله من أراضيها فهذا أمر غير مطروح بتاتاً".