أول زعيم عربي يدخل عالم تيك توك... هذا أول فيديو ينشره

أعلن حاكم إمارة دبي الإماراتية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، عن تدشينه حسابا على موقع الفيديوهات "تيك توك"، ليصبح أول زعيم عربي ينضم إلى المنصة الصينية.

وغرد الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "انضممت رسميا إلى "تيك توك"، النظام الأساسي الأسرع نمًا مع أكثر من 800 مليون مستخدم".

وتابع: "نريد أن نكون حيث يوجد الناس، نرغب في إنشاء محتوى عربي إيجابي، ونريد الاستماع إلى الشباب ومشاركة قصصنا معهم".

واختار حاكم دبي أن يكون أول فيديو ينشره على "تيك توك" بصوته، والذي يبين لقطات من إمارة دبي وإيقاعها السريع، ولقطات لأسد وغزال، وعلق معها قائلا إنه كتب لفريق عمله إنه في أفريقيا عندما يستيقظ الغزال فإنه يضمن أن يتفوق على أسرع أسد وإلا سيصبح فريسة، وعندما يستيقظ الأسد يضمن أن يتفوق على أبطأ غزال وإلا سيتضور جوعا".

وأردف مكملا حديثه لفرق عمله: "في دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي لا أكترث إن كنت غزالا أو أسدا.. عندما تستيقظون من الأفضل أن تبدأوا في الركض".

​يشار إلى أن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن أمس الجمعة، أن الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والـ 14 عالميا في كفاءة التعامل مع جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أنه "وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة تصدره "براند فايننس" من بريطانيا.