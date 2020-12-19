مسيرة طلابية في بيروت ضد رفع رسوم الجامعات الأجنبية... فيديو

خرج عشرات الطلبة في مسيرة وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مطالبين بعدم ربط رسوم الجامعات الأجنبية في البلاد بالدولار.

وطالب المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من ساحة الشهداء إلى شارع الحمرا الرئيس غرب العاصمة بيروت بعدم ربط "التعليم بالدولار"، فيما ردد الطلاب الغاضبين شعارات عدة في مقدمتها "التعليم حق للجميع"، ونددوا بصمت الجهات الرسمية.

من مسيرة الطلاب في #الحمرا واشكال بين بعض الطلاب والقوى الامنية امام الجامعة الامريكية بليس #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/Z91hIoFDjQ — الثورة News (@thawranewslb) December 19, 2020

وطوقت المسيرة الطلابية، بعدد لافت من أفراد الأجهزة الأمنية الذين منعوهم من الاقتراب من المدخل الرئيس للجامعة الأمريكية في شارع الحمرا.

أطلقت أجهزة الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع الطلبة من الاقتراب من مدخل الجامعة الأمريكية.

Bliss Street, AUB



After the security forces started provoking the students by hitting them with bats on their heads.



Video: @raniaakhras pic.twitter.com/DLkeZoI4V0 — Street • ستريت (@Street_lb) December 19, 2020

يذكر أن عدة جامعات أجنبية في لبنان قررت العام الماضي احتساب الدولار على أساس 3900 بدلا من 1500 ليرة، في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها المواطن اللبناني.