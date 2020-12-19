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    اليمن... مقتل قائد في الجيش خلال معارك مع "أنصار الله" غربي تعز

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
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    قتل قائد بارز في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، في معارك مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن جماعة "أنصار الله" شنت هجوما واسعا على مواقع للجيش في منطقة مدارات ومحيط جبل هان في الجبهة الغربية من مدينة تعز.

    الجيش اليمني، جنوب اليمن 31 أغسطس 2019
    © REUTERS / Ali Owidha
    الجيش اليمني يعلن مقتل 13 عنصرا من "أنصار الله" بمواجهات شمالي صعدة

    وأضاف أن الجيش اليمني تمكن بعد معارك دارت لساعات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة، من كسر هجوم جماعة "أنصار الله" المسنود بقصف مدفعي مكثف.

    وذكر أن المعارك أوقعت 6 قتلى من الجيش اليمني بينهم رئيس أركان اللواء 145 مشاة العقيد حمزة عبدالواسع شداد، وعدد من الجرحى، في حين سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين من "أنصار الله".

    وأشار المصدر إلى صد مقاتلي اللواء 17 مشاة التابع للجيش اليمنيـ محاولة تسلل نفذتها عناصر من "أنصار الله" باتجاه مواقع نقيل الكراش وقرية العلافي في منطقة وهر بمديرية جبل حبشي غربي تعز، والحقت بالجماعة خسائر، حسب المصدر.

    في سياق متصل، اتهم الجيش اليمني جماعة "أنصار الله"، بشن قصف مدفعي على حي سكني في مدينة تعز، أدى إلى سقوط ضحايا.

    وأفاد موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، بأن قذيفة مدفعية أطلقتها الجماعة سقطت على حي وادي القاضي وسط مدينة تعز، بالتزامن مع خروج طلاب المدارس وعودتهم إلى منازلهم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال هم: فراس فهد عبدالباري (10 أعوام - إصابة خطيرة بالرأس)، أحمد ومحمد عبدالله إسماعيل (10 و12 عاما).

    والسبت الماضي، أسفر قصف مماثل منسوب لجماعة "أنصار الله"، استهدف مقر النادي الأهلي في منطقة العرضي شرقي مدينة تعز، عن مقتل لاعب نادي الطليعة لكرة القدم الكابتن ناصر الريمي ونجله عمران (10 سنوات)، وإصابة طفلين آخرين (7 و10 سنوات).

     

    انظر أيضا:

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    يقف الرئيس الأمريكي ترامب بين طلاب الجيش الأمريكي، أثناء حضوره مباراة كرة القدم الجماعية السنوية للجيش والبحرية في ملعب ميتشي في ويست بوينت، نيويورك، الولايات المتحدة ، 12 ديسمبر 2020.
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