المقداد: وجود روسيا في بلادنا ضروري.. وواشنطن تدعم الإرهاب في سوريا

وقال المقداد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"،اليوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن الوجود العسكري الروسي في سوريا: "نحن حققنا انتصارات مشتركة ضد الإرهاب، لكن هذا لا يعني أن الإرهاب انتهى، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع المجموعات الإرهابية على العمل لضمان وجود مبرر لبقائها في المنطقة".

