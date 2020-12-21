بالفيديو... اغتيال مصورأمام منزله في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الإثنين، أن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النارعلى مصور يعمل مع إحدى الأجهزة الأمن اللبنانية أمام منزله في منطقة الكحالة في جبل لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المواطن يدعى جوزيف بجاني وتعرض للقتل في منطقة الكحالة بعدما قام شخص بإطلاق النار عليه داخل سيارته أمام منزله.

وبحسب المعلومات الأمنية أصيب المغدور بـ 3 رصاصات من مسدس بكاتم صوت وتوفي متأثرا بجراحه.

تمكنت كاميرات المراقبة من توثيق لحظة وقوع جريمة الكحالة وانتشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأغلق عدد من الاهالي في بلدة الكحالة الطريق بالتزامن مع قرع أجراس الكنائس تنديدا بجريمة قتل الشاب جوزيف بجاني صباحا بينما كان يهمّ بنقل أولاده إلى المدرسة.