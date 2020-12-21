العراق يكشف عن لقاح كورونا الذي اختاره ويحدد موعد أول دفعة

ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام عراقية أن وزارة الصحة العراقية أكدت اليوم الاثنين أنها اتفقت مع شركة "فايزر" على استيراد 1.5 مليون جرعة من لقاحها ضد كورونا.

وكشفت الوزارة أن اللقاح، الذي طورته فايزر مع شركة "بيونتيك"، سيصل إلى العراق في مطلع العام المقبل.

وكان وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، قال يوم الأربعاء الماضي، إن المسؤولين الأمريكيين يعملون مع شركة "فايزر" للمساعدة في زيادة طاقتها الإنتاجية للقاح "كوفيد 19" بعد شكوى الشركة من تحديات في الإنتاج.

وأضاف عازار في إفادة صحفية: "لقد تم إبلاغنا أخيرا من قبلهم بالتحديات المختلفة التي قد يواجهونها في التصنيع، وسوف نضمن تقديم الدعم الكامل لضمان قدرتهم على الإنتاج للشعب الأمريكي من خلال أي آلية"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

لم يحدد المسؤولون ما هي تحديات التصنيع المشار إليها، لكنهم قالوا إنهم على دراية بمواد التصنيع والمعدات اللازمة لصنع اللقاحات بناء على عملهم مع شركات الأدوية الأخرى.

الرئيس التنفيذي، ألبرت بورلا، قال لشبكة "سي إن بي سي"، هذا الأسبوع، إن الشركة تطلب من الحكومة الأمريكية استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتخفيف بعض "قيود التوريد الحرجة"، لا سيما في بعض المكونات.

قال أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتيك"، الشريكة لـ"فايزر" في تطوير اللقاح، الأسبوع الماضي، إن هدف الإنتاج الأولي لعام 2020 البالغ 100 مليون جرعة، انخفض إلى النصف، بسبب مشكلات تتعلق بإمدادات المواد الخام، لكنه أضاف أنه تم حل ذلك وبدأ التصنيع على نطاق واسع.

قال مسؤولون، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعاقدت بالفعل للحصول على 300 مليون جرعة من لقاحي "فايزر/ بيونتيك" و"مودرنا" في الأشهر المقبلة، و900 مليون جرعة إجمالا من شركات الأدوية.