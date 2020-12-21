الصحة العراقية تحذر من خطورة انتشار سلالة كورونا الجديدة في البلاد

حذرت وزارة الصحة في العراق، من خطورة انتشار سلالة كورونا الجديدة في البلاد.

وبحسب بيان للوزارة، نشره موقع قناة "السومرية نيوز"، أكدت الوزارة على الالتزام التام بإجراءات الوقاية والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى أنها ""تتابع تطورات الموقف الوبائي العالمي بعد ظهور بيانات علمية موثقة عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وانتشارها في بعض الدول".

وتابعت أنها: "تشير تلك التقارير العلمية الأولية إلى تميز تلك السلالة بقوة انتشارها وسرعة انتقال العدوى لذلك اتخذت معظم الدول إجراءات وقائية سريعة ومشددة ومنها إيقاف السفر من وإلى تلك الدول التي ظهرت فيها السلالة، وأوقفت دول أخرى كل انواع السفر الجوي والبري ومنعت دخول الأجانب إلى بلدانها لمنع دخول تلك السلالة إليها".

وأكدت الوزارة على أنها "تعمل بشكل حثيث للحفاظ على استمرارية تحسن الوضع الوبائي الحالي واستمرار السيطرة على الوباء".

وشددت الوزارة على "ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية المخولة وخاصة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي والمواظبة على تعقيم اليدين".

وقالت الوزارة إن الفرق الصحية الرقابية وبإسناد من الجهات الأمنية تتابع ميدانيا "وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".