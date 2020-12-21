المغرب يشدد قيود الحركة لمكافحة تفشي فيروس كورونا

قررت الحكومة المغربية اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، في عطلة رأس السنة، بإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى وحظر التنقل في المساء.

الرباط- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة أنه بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا، يتم العمل بالإجراءات الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء منذ الساعة التاسعة ليلا، ولمدة 3 أسابيع.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تتعلق بـ

إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى في الساعة 8 مساء، وحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.

ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة، إضافة إلى منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة والإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.

وينتظر المغرب نحو 10 ملايين جرعة تم طلبها من لقاح "سينوفارم" الصيني، حيث اتخذت الحكومة جميع الإجراءات لبدء حملة التطعيم مباشرة بعد وصول أولى شحنات اللقاح الصيني وفق جدول يضمن حقنتين لكل شخص.