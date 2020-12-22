مصر.. قطاع الأعمال يعلن البدء في التحول الرقمي خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة قطاع الأعمال المصرية، اليوم الثلاثاء، اختيار 15 شركة كمرحلة أولى لعملية التحول الرقمي في البلاد والتي ستبدأ خلال الربع الأول من 2021.

جاء ذلك في تصريحات لهشام عثمان، مستشار التحول الرقمي في الوزارة أدلى بها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة المصرية الأولى.

وبحسب عثمان تم اختيار 15 شركة (من بين 60) تمثل أغلب شركات قطاع الأعمال العام، وذلك كمرحلة أولى للتحول الرقمي.

وأوضح أن عملية التحول الرقمي ستبدأ خلال الربع الأول من العام الجديد عبر استخدام أنظمة لايف.

وأضاف أن فكرة مركز بيانات شركات وزارة قطاع الأعمال العام الذي تم تدشينه تعتمد على إنشاء سيرفر واحد يجمع جميع بيانات الشركات المشتركة في المشروع، بما يضمن الوصول لموقع الشركات بطريقة آمنة من خلال بنية تحتية تتيح للمستخدمين الدخول على المركز واستخدام التطبيقات المختلفة.

وقال عثمان إنه يتم استخدام تقنية التخزين السحابية لأنها توفر في الهارد وير كما أن الدخول إليها يتم بسهولة ويسر.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة قطاع الأعمال في بيان توقيع عقد تقديم خدمات استضافة الحوسبة السحابية للشركات التابعة للوزارة، بالتعاون مع شركة "فايبر مصر للأنظمة" إحدى شركات مجموعة "بنية"، وشركة "فودافون مصر".

وأكد الوزير هشام توفيق، بحسب صحيفة "اليوم السابع" أن "التحول الرقمي للوزارة يسير علي خطي ثابتة نحو تقديم خدمات مميكنة وتخطيط وإدارة موارد الشركات في مشروع يعد الأكبر في الشرق الأوسط".

وأوضح أن مشروع التحول الرقمي يشمل "تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP في 63 شركة قابضة وتابعة باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار للرخص. ويشمل المشروع 6 عناصر رئيسية هي الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية".

وكان توفيق قد أعلن في 20 يوليو/تموز الماضي، إطلاق مبادرة للتحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"، التي أكد أنها ستسهم بشكل مباشر في جهود الدولة للتحول الرقمي.

وقال السيسي إن المبادرة ستعزز قدرات الكوادر البشرية على المهارات الرقمية، مما يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية.