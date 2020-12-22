الكشف عن ما قامت به إيران ولم يقم به العراق في قضية اغتيال قاسم سليماني

انتقد قيادي في الحشد الشعبي العراقي تقاعس الحكومة في رفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية بعد قيام الأخيرة باغتيال أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

قال أحمد الأسدي، النائب عن كتلة "الفتح" العراقية، والقيادي بالحشد الشعبي، إن "الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي والحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، كلاهما لم ترفعا أي دعوى قضائية دولية ضد أمريكا بعد عملية اغتيال قادة النصر المهندس وسليماني"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأشار الأسدي إلى أن هذا في الوقت الذي قامت فيه إيران برفع دعوى بشأن ذلك.

وتابع: "على الجهات المعنية المتمثلة بالحكومة والبرلمان والمنظمات رفع دعوى وتقديم شكاوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ضد الإدارة الأمريكية".

واعترفت الولايات المتحدة الأمريكية باغتيال المهندس وسليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني بداية هذا العام.