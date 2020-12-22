بعد تدخل نتنياهو.. الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية

عزز الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من قواته في الضفة الغربية، على خلفية تصاعد التوتر بعد مصرع مستوطنة في الضفة.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز وانتشار قواته العسكرية في الضفة الغربية، بعد قتل سيدة إسرائيلية من المستوطنين، بالقرب من مستوطنة تل مناشيه غرب مدينة جنين في شمال الأراضي الفلسطينية.

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(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/9uenrLxTP8 — חדשות 13 (@newsisrael13) December 22, 2020

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه لم تعلن جهة ما عن مسؤوليتها عن قتل المستوطنة الإسرائيلية (أم لستة أطفال)، وتحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب الإسرائيلية، فيما لم تشر القناة إلى أن الفاعل من الفلسطينيين.

وأضافت القناة أنه خلال مطاردة الشرطة الإسرائيلية للقاتل ـ لم يكشف هويته، حتى الآن ـ قتل صبي في تلال مدينة جنين.

وفي السياق نفسه، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن قوات الجيش والشرطة والإسرائيليين ستعتقل القاتل في أقرب وقت ممكن وستقوم بمحاسبته.